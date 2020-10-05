5 жовтня: народний календар і астровісник

Нині пророка Йони; коли ляже сніг, чому сьогодні не можна їсти рибу і яким буде астрологічний жовтень.

Сьогодні старозаповітного пророка Іони. Він жив у VІІІ столітті до Різдва Христового й відомий тим, що врятував стародавнє місто Ніневію та всіх його мешканців від Господнього гніву, спонукавши містян до розкаяння у гріхах. Іона досить довго намагався уникнути місії бути провідником Божої волі, але, зрештою, був змушений підкоритися. Господь наказав пророкові плисти до Ніневії, але той прикинувся, що начебто не зрозумів наказу, сів на інший корабель і направився в протилежний бік. Тим часом на морі піднялася страшна буря. Корабель немилосердно кидало з хвилі на хвилю, екіпажу загрожувала люта смерть у морських глибинах. Тоді корабельники вирішили кинути жереб, щоби дізнатися, за чиї гріхи вони накликали на себе гнів Божий. Жереб вказав на Іону. Він щиросердно в усьому зізнався і попросив, аби його викинули в море. Після того вітер одразу вщух, і вони поплили собі далі. А Іона тим часом потрапив до черева величезного кита. Там, у цілковитій тиші та темряві, він пробув 3 доби і мав нагоду все добряче обдумати й дійти висновку, що ліпше виконати волю Божу, аніж жити на свій розсуд. Його ім’я присутнє в багатьох православних молитвах, канонах.

Якщо листя з берези ще не впало, то сніг ляже пізно; а коли дерева звільнились, то наприкінці січня буде тривала відлига. На Йону намагалися не вживати рибу, пам’ятаючи, що святий неушкодженим декілька діб провів у китовому череві.

З іменинами вітайте Федора, Веніаміна.

Готуймося до непростого періоду, який випадає на 5-20 жовтня – саме тоді варто очікувати активних подій. Особливо ж поблизу 14 жовтня – це дата протистояння Марса і розвороту Меркурія до ретроградного руху. До того ж, 16 жовтня – новий місяць у Терезах, який виокремить усі напружені аспекти місяця і сфокусує всі головні його зміни в царині взаємодії з іншими, зі світом інших – соціальних, ділових, особистих взаємин. Варто готуватися до перебудови соціальних зв’язків. В результаті руйнації старих схем і форм, які віджили, вичерпали себе і є неефективними, з’являться нові комбінації. Варто пам’ятати і про те, що цей період – практично до кінця жовтня – дуже високої енергетичної напруги. Бажано дотримуватись правил, законів і рамок і в прямому, і переносному сенсах. Бути уважними і обережними з емоціями, словами і навіть думками. Нині ми переживаємо кульмінаційний період «швидкої карми».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1939 році: -2,7; а найтеплішим у 1929 та 1966 – +26,3.