У Чернівецькій філармонії на Міжнародний день музики заграють два оркестри

У Чернівецькій обласній філармонії до Міжнародного дня музики проведуть музичний перформанс із симфонічним та естрадно-духовим оркестрами.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"1 жовтня о 17:00 до Міжнародного дня музики у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться музичний перформанс під назвою «Музика твоєї філармонії». Там будуть виступати ансамблі академічного симфонічного оркестру та естрадно-духовий оркестр BUKOVYNA", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у рамках заходу покажуть проєкт «Місіонери 2020» Сергія Жадана та Фіми Чупахіна.

Також на перформансі буде фотозона, де глядачі зможуть сфотографуватися на згадку.

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"Серед тих, хто закине свої фото у соцмережі з хештегом #музикатвоєїфілармонії розіграють безкоштовні квитки на будь-який концерт у Чернівецькій філармонії", - додали в ОДА.

Організатори запевняють, що захід відбуватиметься з дотриманням протиепідемічний норм.

Вхід вільний.

Фото: Альона Чорна, shpalta.media