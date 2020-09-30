У Чернівецькій філармонії на Міжнародний день музики заграють два оркестри
Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.
"1 жовтня о 17:00 до Міжнародного дня музики у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться музичний перформанс під назвою «Музика твоєї філармонії». Там будуть виступати ансамблі академічного симфонічного оркестру та естрадно-духовий оркестр BUKOVYNA", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у рамках заходу покажуть проєкт «Місіонери 2020» Сергія Жадана та Фіми Чупахіна.
Також на перформансі буде фотозона, де глядачі зможуть сфотографуватися на згадку.
"Серед тих, хто закине свої фото у соцмережі з хештегом #музикатвоєїфілармонії розіграють безкоштовні квитки на будь-який концерт у Чернівецькій філармонії", - додали в ОДА.
Організатори запевняють, що захід відбуватиметься з дотриманням протиепідемічний норм.
Вхід вільний.
Фото: Альона Чорна, shpalta.media