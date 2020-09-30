Українка дасть нове життя гданським мелодіям

Влада міста Гданськ підтримала музичний проєкт української співачки та композиторки Ганни Тєкучевої з відродження місцевих мелодій.

Як передає Укрінформ, про це повідомило генконсульство України в Гданську на своїй Фейсбук-сторінці.

«Непересічний музичний проєкт українки з міста Антрацит Луганської області Ганни Тєкучевої (Hanna Tiekuczewa), яка живе й творить у Ґданську, отримав грантову підтримку міста. Пишаємося Анею й бажаємо натхнення та успіхів!», - йдеться у дописі.

Генконсульство також поділилося відповідною публікацією на цю тему на порталі Yavp.pl. Як у ній роповідається, молода співачка й композиторка останні кілька років живе в Гданську, де керує вокальною групою «Мелодика» та є диригентом українського хору WYRIJ.

В рамках свого проєкту Тєкучева хоче вдихнути нове життя в історичні та релігійні мотиви мелодій, які звучать у костелах Гданська.

«Одного разу, прогулюючись вулицями Гданська, я почула красиву мелодію. Вона запам'яталася мені надовго. Мелодія ця лунала з головної ратуші міста. В голові одразу з'явилася ідея: внести в цю музику щось нове, сучасне, зберігаючи при цьому самобутність композиції», - розповідає Тєкучева.

Дівчина підготувала й подала на конкурс проєкт під назвою «Нове життя гданьских мелодій: там, де середньовіччя зустрічається з сучасністю». Він полягає в тому, щоб до мелодій, які лунають з гданських костелів і міської ратуші (карильйони або орган), написати сучасне аранжування.

«Коли я дізналася про конкурс, довго вагалася, чи висилати заявку. Не знала, чи це буде комусь цікаво. Мій молодий чоловік мене підтримав, і сказав, що треба спробувати, це нічого не коштує. На позитивну відповідь, щиро кажучи, не сподівалася», - ділиться своїми почуттями композиторка.

Проєкт українки конкурсна комісія підтримала. На його реалізацію з бюджету Гданська буде виділено 7 800 тис злотих.

«Для мене це дуже важливо, адже це перше визнання моєї композиторсько інструментальної творчості, бо зазвичай всі звертають увагу на мій спів, але у заявці з демо, яке я доклала до проєкту, вокалу не було, це був виключно інструментальний твір. У подальших композиціях передбачаю також вокальні частини», - розповіла Тєкучева.

Для кожного з костелів вона планує підібрати мелодію, найбільш значущу саме для цього об'єкту. Це будуть різні стилі: тріп-хоп, інді й навіть рок.

«Я вже записала карильйони з Гданської ратуші й обробила мелодію в стилі тріп-хоп. Роблю це все у віртуальному секвенсорі Virtual lift. Також записала карильйони з собору Св. Катерини. Думаю, що оброблена мелодія буде в стилі лоу-фай. Пізніше поїду записувати органи в соборі на Оліві. Вже маю “Maryjo, królowo Polski” - це в стилі синематик. Немає такого, що з мелодії з цього костелу я зроблю рок, з цього - тріп-рок. Все індивідуально. Я розмовляю з органістом, записую мелодію, слухаю її, а потім підбираю стиль, який їй найбільше б підходив, щоб звучання було ще кращим. Тобто пишу варіації. Композицію я вигадую з голови», - розповідає Тєкучева.

Презентація готових робіт відбудеться вже наприкінці року, адже на реалізацію проєкту відведено 3 місяці: з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року. Композиторка каже, що творів може бути 6-8, але все залежатиме від натхнення.

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Зазначається, що Тєкучева є випускницею Луганського інституту культури та мистецтва. Закінчила факультет музичної педагогіки. В Україні співпрацювала з Луганською філармонією, брала участь у багатьох вокальних та фортепіанних конкурсах. 10 років була вокалісткою рок-групи Still Blade. Також проводила заняття вокалом для дітей та підлітків у культурному центрі в Антрациті. Після переїзду до Польщі продовжила працювати з дітьми. Зараз керує вокальною групою «Мелодика» та є диригентом українського хору WYRIJ.

Фото: Укрінформ, Yavp.pl