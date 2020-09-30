Кіножовтень: у нетрях Токіо, в османських степах

Чим порадує українського глядача жовтневий кінопрокатний репертуар

Фільми жовтневого репертуару пронизані духом далеких мандрів, захоплюючих і небезпечних – чи то йдеться про простори імперії, що стали ареною бойових дій, чи то про комфортабельний туристичний пароплав.

З 8 ЖОВТНЯ

Загублена в Токіо / Lost Girls and Love Hotels

В оригіналі американо-японський фільм Вільяма Оллсона називається "Загублені дівчата і готелі кохання". У цих готелях японської столиці намагається загубитися, забутися молода американка (Александра Даддаріо), яка вибрала дещо радикальний спосіб позбутися спогадів про пережиту на батьківщині особисту драму. Вдень вона постає в образі респектабельної викладачки англійської, яка працює в школі для стюардес, ночі ж проводить у різних готелях і з різними чоловіками. Але одного чудового вечора вона знайомиться з молодим якудза (Такехіро Хіра), який видається по-справжньому небезпечним і жорстоким – і тим сильніше її захоплює. Тим часом до неї доходять чутки про зникнення дівчини, нібито теж американки – і начебто як дві краплі води схожої на неї.

Стрічка поставлена за однойменним романом канадійки Кетрін Ханрахан, яка сама адаптувала книгу для екрану.

Чесний злодій / Honest Thief

Відомий за драмою про прикрощі фінансових ділків "Мисливець з Уолл-стріт", Марк Вільямс поставив фільм про героя, який теж провертає великі грошові операції. За свою кар'єру грабіжника він зумів сколотити статки у сім мільйонів доларів, проте готовий позбутися кожного цента в обмін на похвалу прекрасної співробітниці банку, яка закликає його облишити розбій. Але, готуючись повернути награбоване, він виявляє, що став об'єктом переслідування з боку співробітників правоохоронних органів, які вирішили посадити його за ґрати, а викрадені мільйони привласнити. Тепер герой має намір використовувати свій кримінальний досвід заради справедливої боротьби з корупцією.

Попри досить банальну канву, фільм Вільямса отримав вельми позитивні відгуки глядачів і преси, його хвалять за поєднання драматизму та гостросюжетності і чудове виконання головної ролі Лайамом Нісоном.

Передчуття

Повернення талановитого і досвідченого кінематографіста у вітчизняний кінопроцес після багаторічної відсутності - і радує, і бентежить. В'ячеслав Криштофович, колись один з провідних українських постановників, який у 2018-му році отримав почесну «Золоту Дзиґу» за внесок у кінематограф (що навряд чи здивує тих, хто пам'ятає стрічки «Самотня жінка бажає познайомитися», «Ребро Адама» і «Приятель небіжчика»), майже десятиліття не брав участі у кіновиробництві. Його новою режисерською роботою стала драма за сценарієм відомого драматурга Анатолія Крима про подію, яка порушила розмірене, сонне існування приморського селища – смерть одного з найбільш помітних його мешканців. Свою репутацію оригінала, якого не дуже жалували сусіди, ця людина зуміла підтвердити і відходом в інший світ: замість того, щоб, як личить доброчесному небіжчику, знайти останній притулок на кладовищі, він заповідає дружині і другу поховати його у невідомому місці.

Місцеві жителі, яких позбавили можливості віддати йому останню шану, турбуються, чи не закопали його поблизу їхніх городів, і роблять спроби відшукати могилу. Супутні суперечки і сварки, здається, назавжди порушують злагоду, яка до цього панувала у цьому сонному краї.

З 15 ЖОВТНЯ

Смерть на Нілі / Death on the Nile

Деякі з екранізацій стають настільки вдалими (у свідомості як шанувальників літературного першоджерела, так і більш широких кіл кіноманів), що будь-яке інше кінематографічне посягання на текст сприймається як майже блюзнірська зухвалість. Очевидно, Кеннет Брана не відносить до таких стрічок улюблений глядачами і критиками фільм 1978-го року "Смерть на Нілі" Джона Гіллерміна за однойменним романом Агати Крісті, прикрашений талантами зірок європейського і американського кіно, першу стрічку, в якій роль Еркюля Пуаро зіграв видатний Пітер Устінов. Втім, відомого своїми шекспірівськими постановками британця не збентежив авторитет і "Вбивства у "Східному експресі"" Сідні Люмета 1974-го року – його варіант, який вийшов у 2017-му році, став першим досвідом Брани в адаптації прославленої детективної серії про геніального бельгійського сищика.

Як і у випадку зі "Східним експресом", Брана вдалося зібрати на майданчику "Смерті на Нілі" – точніше, на борту пароплава "Карнак", – вражаючий акторський склад, питання ж про його порівняння з ансамблем зі стрічки 1978-го може стати джерелом бурхливих баталій між адептами старого і нового. Серед інших, у новій версії з'являться Галь Гадот, Летіша Райт, Армі Гаммер, Аннетт Бенінг і Софі Оконедо (відома нашому глядачеві насамперед блискучим виконанням ролі Клеопатри у виставі за «Антонієм та Клеопатрою» Шекспіра, представленій у рамках «Британського театру в кіно»). Сам Брана знову зіграв головну роль.

Фортеця Хаджибей

Костянтин Коновалов, сценарист безлічі телесеріалів і декількох кінофільмів, включно з досить помітними, нехай і не особливо вдалими – серед них чи не головний кінопровал останніх років, «Крути 1918» Олексія Шапарєва, – поставив як режисер гостросюжетну костюмовану стрічку, покликану продемонструвати нинішній потенціал Одеської кіностудії, яка свого часу спеціалізувалася на пригодницькому жанрі. У досить хитромудрому сюжеті - сам Коновалов виступив співавтором сценарію, - знайшлося місце і натяку на один з найпопулярніших творів одеських кінематографістів: чудодійною посудиною, яка належить одному з героїв, колись володів капітан королівських мушкетерів д'Артаньян.

Події зустрічають глядача у турецькій фортеці Хаджибей, яку взяли в облогу російські війська. Молодий козак із задунайців, які воюють у лавах османської армії, намагається, подолавши ворожі кордони, доставити султану важливі відомості, які допоможуть зняти облогу. У небезпечній справі йому допомагають кохана, донька турецького коменданта, і грузинський авантюрист.

ФЕСТИВАЛІ МІСЯЦЯ

Найстаріший в наших краях серед фестивалів національних кінематографій, "Нове німецьке кіно", стартує 15-го жовтня ось уже в 26-й раз. Хедлайнером фестивалю стала нова екранізація головного роману Веймарської республіки, "Берлін, Александрплац" Альфреда Дебліна, здійснена Бурханом Курбані, який не побоявся порівнянь з класичною версією Фассбіндера. Також у програмі - "Ундіна" лідера т. зв. "Берлінської школи" Крістіана Петцольда, яка отримала приз ФІПРЕССІ і нагороду за краще виконання жіночої ролі , "Руйнівниця системи" Нори Фіншелдт, яка стала одним з найпопулярніших фільмів Міжнародного конкурсу на торішній "Молодості", любовний трилер "Мій кінець. Твій початок" Маріко Міногучі, комедія Зенке Вортманна "Ім'я" про дивацтва політкоректності, "Повітряна куля" Міхаеля Гербіга про дві родини, які намагаються втекти зі Східної Німеччини до Західної на повітряній кулі.

Фестиваль пройде у кінотеатрі "Жовтень".

Чи не головна (після перенесеного з липня Одеського кінофестивалю) кіноподія осені – Київський тиждень критики – також пройде у "Жовтні" з 22-го жовтня. Провідні кінокритики України вчетверте введуть у вітчизняний культурний обіг головні фестивальні хіти сезону, а також проведуть ретроспективні покази національної та світової класики. У рамках фестивалю також відбудеться вручення нагороди спілки кінокритиків України "Кіно-коло" кращим українським фільмам року.

Програма фестивалю незабаром з'явиться на сайті компанії «Артхаус Трафік».

Олександр Гусєв