"Ми є Ми поруч" Романа Балаяна позмагається за приз Варшавського кінофестивалю

Міжнародна прем’єра нового фільму Романа Балаяна «Ми є Ми поруч» відбудеться на Варшавському кінофестивалі, що триватиме з 9 до 18 жовтня.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Картина класика українського кіно потрапила до основного Міжнародного конкурсу. Всього у цій секції представлено 15 картин, зокрема з Великої Британії, Румунії, Китаю, Франції, Польщі, Словаччини, Польщі», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, переможець отримає Гран-прі та грошовий приз у 100 тисяч злотих. Також Роман Балаян претендуватиме на нагороду найкращому режисеру.

Герой фільму - хірург, хрещеник якого помер під час операції. Лікар звільняється з роботи і вирішує допомогти дивній дівчині, чиє минуле оповите таємницею. Стрічка є чорно-білою. Оператор Юрій Король під час фільмування використовував особливу камеру, яких у світі існує лише кілька.

«Стрічка «Ми є Ми поруч» від початку мала бути чорно-білою. Усі режисери у світі давно мріють, щоб кіно повернулося у чорно-білий стан. Чорно-біле кіно — це як у театрі завіса. Це мистецтво», - коментує Балаян.

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В головних ролях знялися Ахтем Сеітаблаєв та Катерина Молчанова.

Продюсерка - Іванна Дядюра, виробництво компанії «Ідас Інтернешнл Філм».

Як повідомляв Укрінформ, національна прем’єра фільму «Ми є Ми поруч» відбулася 24 серпня на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість». Нову стрічку Роман Балаян зняв через 11 років творчої перерви.