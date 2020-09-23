У Кропивницькому на фестивалі «Вересневі самоцвіти» покажуть 25 вистав

Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» у 50-й раз стартує у місті Кропивницький 23 вересня.

Про це повідомив в коментарі Укрінформу головний режисер масштабного театрального свята Сергій Компанієць.

«Попри всі перешкоди, пов’язані із карантином, нам таки вдалось максимально наповнити афішу «Вересневих самоцвітів-2020» топвиставами провідних театрів з усіх регіонів країни», - сказав Компанієць.

Він додав, що нинішній фестиваль проходить під гаслом «Координати незмінні. Сенси нові», але попри дещо змінений формат, «Вересневі самоцвіти» залишаються святом театрального мистецтва.

«Ми залишили театральну складову домінуючою. Тим більше, що цей рік багатий на ювілеї: 180-й від дня народження Кропивницького, 175 – Карпенка-Карого, та й 50 років самому фестивалю», - сказав Компанієць.

Головний режисер розповів, що гості фестивалю в Кропивницькому побачать 25 вистав від театрів з усієї України, серед яких шість прем’єрних. «На жаль, первинний творчий план було дещо змінено через епідеміологічну ситуацію. Так, столичний Національний театр імені Лесі Українки замість прем’єрного показу «Каліки з острова Інішмаан» Кирила Кашлікова привезе на фестиваль іншу виставу цього ж режисера – резонансну минулорічну прем’єру за твором Дідьє Карона «Фальшива нота», з якою Російська драма встигла побувати у кількох містах країни та в Тель-Авіві. Також Національний театр імені Івана Франка, який мав відкривати театральне свято у Кропивницькому виставою «Коріолан», через карантинні обмеження переніс цю виставу на пізнішу дату, додав він.

Серед хедлайнерів фестивалю - івано-франківські майстри сцени, які приїдуть з двома різними за жанрами і емоційною амплітудою постановками - мюзиклом «Гуцулка Ксеня» та драмою «На західному фронті без перемін».

Одеський академічний театр імені Василька привезе виставу «Одруження» неймовірно талановитого Івана Уривського, а Театральна лабораторія «Театр на Чайній» з цього ж міста одну з тих вистав, які дивишся з посмішкою і зі сльозами на очах одночасно – «Старі», поінформував Компанієць.

Творча майстерня Національного центру імені Леся Курбаса «Театр у кошику» запрошує гостей «Вересневих самоцвітів» на вистави «Річард після Річарда» та «Я йду, Христе!».

А інший львівський театр «І люди, і ляльки» покаже «Пустостан» за п’єсою польської письменниці Маліни Пжесьлюґи. Також у фестивалі візьмуть участь Перший недержавний театр «Terra Incognita», приватний театр «Іст Арт», Театр жінки «Соломія» м. Коломия, Херсонський академічний обласний театр ляльок, Запорізький академічний обласний театр ляльок, Черкаський академічний обласний театр ляльок та інші.

Фестиваль «Вересневі самоцвіти» триватиме з 23 по 27 вересня і завершиться прем’єрою рок-опери «Кохання панночки» Кіровоградського академічного обласного музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького за мотивами Кропивницького і Гоголя.