Одеська кіностудія представила трейлер фільму "Фортеця Хаджибей"

Одеська кіностудія представила офіційний трейлер створеного за підтримки Держкіно повнометражного фільму режисера Костянтина Коновалова "Фортеця Хаджибей".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«У широкий прокат стрічка виходить 15 жовтня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, події фільму відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій має передати важливу інформацію у Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Молоді люди наважуються на ризиковану операцію.

Виробництво фільму - Одеська кіностудія за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Стрічку знято в копродукції Грузії (Georgian International Film), Туреччини (AISI film), України (Національна кіностудія ім. О. Довженка, Тернопільська кінокомісія, кінокомпанія «ІнсайтМедіа»).

Режисер-постановник Костянтин Коновалов. Сценарій: Євген Тимошенко, Костянтин Коновалов за участі Мірзи Давітая. Креативний продюсер Заза Урушадзе (Грузія). Оператор-постановник Володимир Гуєвський. Художник-постановник Володимир Філіппов. Композитор Мустафа Язиджіолу. Генеральний продюсер Андрій Осіпов (Україна). Продюсери: Юрій Калиновський (Україна), Мірза Давітая (Грузія), Ердал Кучук (Туреччина), Ондер Асру (Туреччина). Виконавчий продюсер: Олександр Омельянов (Україна).

В ролях: Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко, Олександр Половець, Георгій Делієв, Дмитро Рибалевський, Денис Фалюта, Сюхан Сам'єлі, Вячеслав Український, Володимир Міняйло, Ігор Волосовський, Анатолій Дриженко, Ірина Новосьолова.

Зйомки фільму відбувалися на натурному майданчику і в павільйонах Одеської кіностудії, у Білгород-Дністровській фортеці, на березі Чорного моря та на річці Дунай.

фото: 24 канал