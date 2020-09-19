19 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні «Михайлове чудо»; кого не розсудить і сама Пречиста, варимо медовуху і що шукати в дрібницях.

Нині в нас чудо Архістратига Михайла, яке трапилося в Хонах (Колоссах). У Фрігії, неподалік від міста Ієраполя, знаходився храм на честь архістратига Михаїла. Він був збудований коштом місцевого мешканця на знак подяки за одужання доньки. Після того дива чимало місцевих язичників увірували в Христа і хрестилися. Утворилася чимала християнська громада. Втім, заздрісники вирішили знищити храм – вони поєднали русла двох гірських річок і направили на церкву. Паламар того храму на ім’я Архип почав слізно молитися, благаючи архангела Михаїла захистити обитель. Несподівано, наче блискавка, з’явився архангел, ударив списом у скелю і бурхливий потік, що загрожував ось-ось змести все на своєму шляху, повернув до глибокої ущелини. Храм було врятовано, віряни раділи і славили Бога і архангела Михаїла, а присоромлені недруги повтікали.

Українці цього дня намагались не працювати, бо хто порушить закон, того неодмінно «Михайло покарає». «Чудо як ісчудить, так і сама Пречиста не розсудить», - казали колись старі люди. Від Михайла починали справляти храмові свята, варити питний мед («медовуху») і влаштовувати «кануни», тобто громадське розпродування медівки. А ще зауважували, що «Михайло першими приморозками прихоплює».

З іменинами вітайте Дмитра, Костянтина, Івана, Всеволода, Давида.

2-3 місячні дні. Енергія дня трохи неврівноважена. Не виключаються дрібні побутові сварки «на емоціях». Що ж: як «поцапатеєся», так і помиритеся. Надвечір наростатиме тривожність, адже Місяць покидатиме Терези і переходитиме до Скорпіона. Зауважте, що до кінця місяця події розвиватимуться гостро і конфліктно. Це торкнеться практично всіх сфер життя: сім’ї, здоров’я, роботи. Наші прагнення, плани, амбіції наштовхуватимуться на різні перешкоди і бар’єри. Доведеться або долати, або знову ж таки… долати! Іншого не дано. Що вже вдієш, зорі нині якісь вередливі стали. Але не варто концентруватися на чомусь негативному. Тільки на світлому, доброму, зворушливому. Щасти!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1894, – +0,4, а найтеплішим у 1913 – +28,8.