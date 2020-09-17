17 вересня: народний календар і астровісник

Нині ікони Неопалима купина; чи поспішають відлітати шпаки, як уродив щавель і що цікавого припас нам молодик.

Сьогодні чудотворної ікони Божої Матері «Неопалима Купина». Неопалима купина (наукова назва ясенець білий) згадується в П’ятикнижжі – це терновий кущ, який горів і не згорав, і в якому Господь явився Моїсею, коли той пас вівці поблизу гори Синай. Бог звернувся до чоловіка й закликав його вивести ізраїльський народ з Єгипту в Обітовану землю. У християнстві Неопалима купина – один із старозаповітних прообразів, що вказували на Богоматір. Саме цей кущ, за переказами, росте й понині в монастирі святої Катерини на Синаї.

Щодо ікони Богородиці «Неопалима Купина», то вона сповнена багатьох смислів і має складну іконографію. В народі її вважали чудотворною і помічною під час пожеж, грому, блискавок та будь-якого іншого стихійного лиха.

Якщо багато павутиння і шпаки не поспішають відлітати, то осінь порадує погодою; добре вродив щавель – на теплу зиму.

Іменинники сьогодні Яків, Григорій, Павло, Іван, Петро, Єфросинія.

29, 30, 1 місячні дні. Молодик у Діві. Що варто про нього знати? А те, що цей молодий місяць закладає доволі позитивні тенденції на майбутнє. Його енергія – сильна, консолідуюча, дієва. Все, що ви зробите сьогодні-завтра – у будь-якій царині – професійній, родинній – поступово розвиватиметься поки не сформується в певний тренд, щось міцне і якісне. Нині треба зробити – виконати – щось звичне, але в більшому, масштабнішому обсязі. Контакти з високим начальством, високими інстанціями в ці пару днів «роблять погоду» надовго. Діва дуже любить порядок і «офіціоз». Тож перспективного місячного циклу!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1952 році: +1,0; а найтеплішим у 1939 – +28,5.