Кім Кардаш'ян та інші знаменитості бойкотують соцмережі через дезінформацію у США

Кім Кардаш'ян Уест і десятки інших знаменитостей заявили про замороження своїх облікових записів у соціальних мережах на знак протесту проти поширення «ненависті, пропаганди та дезінформації».

Як передає Укрінформ про це повідомляє BBC.

Цей крок є частиною кампанії #StopHateforProfit (англ. Зупинити ненависть заради прибутку) організованої активістами за громадянські права.

«Я не можу сидіти склавши руки й мовчати, поки ці платформи продовжують допускати поширення ненависті, пропаганди та дезінформації, створені групами, щоб сіяти розкол і розколоти Америку», - заявила Кардаш'ян Уест, додавши, що це «серйозно впливає на наші вибори і підриває нашу демократію».

У середу знаменитості заблокують свої акаунти на 24 години.

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Серед інших знаменитостей, які погодилися взяти участь у бойкоті, актори Леонардо ді Капріо, Саша Барон Коен і Дженніфер Лоуренс, а також співачка Кеті Перрі.