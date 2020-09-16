16 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Домни; хто нині ватру розпалюватиме, хто руки грітиме і рівняння на Діву.

Сьогодні Домни Нікомедійської. Ця свята загинула мученицькою смертю разом із іншими християнами на чолі зі священномучеником Анфімом, єпископом Нікомідійським.

На Домни сягало свого апогею копання картоплі. На городах хазяї розпалювали вогнища (тоді ще це було не заборонено), пекли бульбу і гріли руки, «щоб не мерзли зимою». А ще на тинах розвішували надбиті чи тріснуті глечики і макітри. Тримати в хаті їх було небажано, враховуючи упереджене ставлення українців до битого посуду, а на паркані вони мали виконувати роль своєрідного оберегу. Будь-хто, прийшовши до двору з недобрими намірами, кинувши оком на тин з глеками – враз забував про лихе і втрачав свою чаклунську енергетику.

Іменинники сьогодні Петро, Єфим, Василіса, Сергій, Андрій, Василь.

Який сьогодні… день? Яка різниця! Важливо те, що завтра новий Місяць. Уявіть лишень: молодик у міцних – майже сталевих – обіймах Діви. Підбивайте все, що зможете підбити. І що не зможете, теж підбивайте. Тобто, досягнення чи провали. Хоча, як ті провали підсумуєш? Провал – він – провалля. Ні більше, ні менше… Нині дуже корисно знаходитись у «стані Діви» - тобто, працювати за чітким планом, особливо не імпровізуючи. До того ж, у будь-чому: чи в копанні мандибурки, чи в складанні квартального балансу. Бути розважливим. Спокійним. Уникати надмірної емоційності. Все буде саме так, як має бути. І не сумнівайтесь!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1953 році: +1,2; а найтеплішим у 1903 – +29,6.