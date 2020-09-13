Роналду подарував нареченій каблучку Cartier за 615 тисяч фунтів

Нападаючий збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду купив своїй нареченій каблучку від Cartier за 615 тисяч фунтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sun. За інформацією видання, каблучку Роналду подарував своїй нареченій Джорджині Родрігес на честь заручин. Зазначається, що це - найдорожча каблучка з тих, що футболісти коли-небудь дарували своїм дівчатам. Читайте також: Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії Каблучка Роналду обігнала каблучку вартістю у 500 тисяч фунтів, яку подарував своїй нареченій Меган Девісон.англійський футболіст Джордан Пікфорд.