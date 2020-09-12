Ткаченко: Маємо оптимістичні плани щодо українського кіно

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко має оптимістичні плани щодо розвитку української кіногалузі.

Як передає Укрінформ, про це він сказав, вітаючи кінематографістів із професійним святом - Днем українського кіно, повідомляє пресслужба МКІП.

«Ми разом чимало зробили, щоб вимушена перерва через карантин продовжилася активною роботою - щоб кіно знімалося! Маємо також оптимістичні плани на майбутнє - це і програма розробки концепції загальнодержавного розвитку кіно на 2020-25 роки, це і новий порядок пітчингів, і відповідне фінансування та, що важливо, реформа кіноосвіти! Тож бажаю Вам натхнення, успіхів і вдячних глядачів», - зазначив Ткаченко.

Професійне свято кінематографістів встановлене згідно з Указом Президента від 12 січня 1996 й щороку відзначається у другу суботу вересня.