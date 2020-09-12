Ткаченко: Маємо оптимістичні плани щодо українського кіно
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Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко має оптимістичні плани щодо розвитку української кіногалузі.
Як передає Укрінформ, про це він сказав, вітаючи кінематографістів із професійним святом - Днем українського кіно, повідомляє пресслужба МКІП.
«Ми разом чимало зробили, щоб вимушена перерва через карантин продовжилася активною роботою - щоб кіно знімалося! Маємо також оптимістичні плани на майбутнє - це і програма розробки концепції загальнодержавного розвитку кіно на 2020-25 роки, це і новий порядок пітчингів, і відповідне фінансування та, що важливо, реформа кіноосвіти! Тож бажаю Вам натхнення, успіхів і вдячних глядачів», - зазначив Ткаченко.
Професійне свято кінематографістів встановлене згідно з Указом Президента від 12 січня 1996 й щороку відзначається у другу суботу вересня.