14 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Семена Літопроводця; кому й що розскубуть горобці, а також готуємося до молодика у Діві.

Сьогодні преподобного Симеона Стовпника, а також початок індикту – церковного новоліття, або просто кажучи – нового року. На церковне новоліття було прийнято дякувати Богові за щедрий урожай та просити Його благословення на рік наступний.

Колись у давнину українці вірили, що Семен проводжав не тільки літо, але й увесь минулий календарний рік. До цього дня намагалися закінчити всі господарчі та торговельні угоди; сплатити податки і борги; уперше після літа розпалювали вогонь. У Києві (приблизно з ХVІ століття), під час великого ярмарку на Контрактовому майдані, пишно проходило «весілля свічки», або Свято свічки. На Поліссі існувала обрядодія «женити комина». На Семена майстрові люди – шевці, кравці, стельмахи, бондарі, ковалі, влаштовували «засиджини». Вони вносили до хати свій інструментарій і на півгодини бралися за роботу – «засиджували місце», оскільки з жнивами й осінньою сівбою вже впоралися. «Засиджувати» можна було протягом тижня – од Семена і до другої Пречистої (21 вересня). З цього дня бере свій початок і «старе» бабине літо, яке закінчується на другу Пречисту. Тому спостерігали, якою в цей день буде погода: якщо ясною, то осінь і зима порадують теплом і сонцем. А ще від Семена починалися осінні ворожіння. Загалом у народі вірили: якщо на Семена не святкувати, то нечистий нашле горобців і вони розскубуть солом’яну покрівлю на хаті.

Іменинники нині Семен, Тетяна, Наталя і Марфа.

27 місячно-лев’ячий день. Ми за три дні від молодика в Діві. Новий місяць покаже, наскільки ми здатні втілювати замисли в реальність. Саме практична реальність, наші з нею «взаємини» - стануть головною темою прийдешнього молодика. До цього варто додати, що обставини складатимуться не завжди на нашу користь і діяти доведеться «всупереч», долаючи серйозні перешкоди і обмеження. Сьогодні на нас очікує підвищена емоційність, можливо, не все йтиме за планом і саме так, як нам би того хотілося. Існуватиме висока ймовірність несподіваних ситуацій, які вимагатимуть адекватної реакції та швидкого вирішення. Пильнуймо!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929, – +2,8, а найтеплішим у 1903 – +30,8.