Вчені виявили найпотужніше магнітне поле у Всесвіті

Група вчених із Китайської академії наук та Тюбінгенського університету у Німеччині виявили у Всесвіті магнітне поле потужністю в близько один мільярд Тесла на поверхні нейронної зірки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Phys.org.

Вчені під час дослідження рентгенівського пульсару GRO J1008-57, що був виявлений китайським супутником Insight-HXMT під час його спалаху у серпні 2017 року, виявили у Всесвіті поутнжне магнітне поле.

За теоретичними підрахунками, потужність цього поля становить близько один мільярд Тесла, що в десятки мільйонів разів потужніше за те, що може бути згенеровано в лабораторіях на Землі.

Зазначається, що нейтронні зірки мають найсильніші магнітні поля у Всевіті. Рентгенівські подвійні нейтронні зірки - це системи, що складаються з нейтронної зірки і звичайного зоряного супутника. Нейтронна зірка накопичує речовину й утворює навколишній накопичувальний диск. Якщо магнітне поле є сильним, то накопичена речовина спрямовується магнітними лініями на поверхню нейтронної зірки, що призводить у свою чергу до рентгенівського випромінювання.

Insight-HXMT - це перший китайський рентгенівський астрономічний супутник.

Фото: Phys.org