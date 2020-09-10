10 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні угодників Божих Києво-Печерських; збираємо коноплі, замислюємося про зиму і шукаємо слабкі місця.

Нині в нас Собор преподобних отців Києво-Печерських, в Дальніх печерах (преподобного Феодосія), тобто своєрідний спільний день народження 49-ти Божих угодників, чиї мощі там спочивають. Канонізація всіх угодників лаври (і в Дальніх, і Ближніх печерах) відбулася в 1643 році за митрополита Петра Могили. Впродовж тривалого часу вони вшановувались як святі автономної Української Церкви. Російська Церква внесла їх у свої святці лише в 1762 році, коли серйозно взялася за привласнення української історії. З мощами пов’язана величезна кількість легенд і оповідок. Варто зауважити, що кияни досить ревно ставилися до печерських святих. У 1910 році, коли Синод РПЦ ухвалив рішення про перенесення нетлінних останків святої Єфросинії Полоцької до Полоцька, Київ просто шаленів від обурення. Місто одразу ж наповнився чутками про гнів Божий за подібне святотатство. Незабаром, наче в підтвердження цих похмурих прогнозів, помер у муках митрополит Антоній, який власне й благословив перенесення мощей княгині, а Полоцьк вигорів майже дощенту…

В давнину о цій порі завершувалося збирання конопель і перевезення снопів до стаєнь. Українці готувалися до зустрічі зими. Існувала й прикмета: «Якщо листя ще міцно тримається на деревах, то зима буде люта».

Нині іменинники Григорій, Федір, Веніамін, Захар, Тимофій, Володимир, Анна.

23 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Близнюках. Вночі Марс повернувся до ретроградного руху і перебуватиме візуально в такому стані до 14 листопада. На небесах сьогодні не все спокійно, світила «конфліктують» між собою, тож і на нашій грішній землі спокою очікувати не варто – можливі колотнечі та конфлікти, хтось комусь наступатиме на п’яти, а хтось і на голову захоче сісти. Втім, зауважте, що все матиме спорадичний і швидкоплинний характер – швидко спалахуватиме, і так само швидко гаснутиме. Конфлікти вказуватимуть на наші «слабкі» місця, на те, що маємо «відпрацювати», виправити, змінити. Шукайте розумних однодумців і союзників, долайте кризи і за жодних обставин не опускайте руки! А ще, не забувайте милуватися осінню…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1968 році: +4,1; а найтеплішим у 1909 – +31,2.