Американський співак Брюс Вільямсон помер від COVID-19

"У світі немає слів, які можуть висловити те, що я зараз відчуваю. Я люблю тебе, тату, дякую, що ти дивовижний, спасибі, що ти любиш, спасибі за те, що ти є, я молю Бога, і ми зустрінемося знову. Я люблю тебе, татусю. Спочивай з миром, король Вільямсон", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал Soul Tracks, Вільямсон став учасником гурту The Temptations у 2006 році. Він виступав у колективі дев'ять років. Пішов з гурту 2015 року. Після цього артист виступав соло.