В Україні 50% жінок більше 50-го розміру, але багато брендів цього не враховують - дизайнер

За статистикою, 50% жінок у нашій країні більше 50-го розміру, але що багато брендів не враховують цього.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів український дизайнер Андре Тан.

«З приводу еталону фігури, то українські жінки завжди були (не можу сказати пишнотілі) - вони завжди були смачними, апетитненькими. У них завжди були хороші стегна, хороші груди, вони ніколи не були розміру S або XS. Це більше європейська тенденція. За статистикою, 50% жінок у нашій країні більше 50-го розміру, тому мені завжди дуже шкода, що багато брендів не враховують цього», - сказав він.

Дизайнер додав, що не вважає, що треба виснажувати себе суворими дієтами або рахувати калорії, бо коли жінка голодна, вона зла. А, якщо вона зла, вона «їсть» спочатку своїх співробітників на роботі, потім вдома – своїх дітей, чоловіка.

«Жінка має любити себе такою, якою вона є, але у наших жінок чомусь дуже низька самооцінка. Після того, як я був експертом кількох сезонів шоу «Модель XL», я зрозумів, що ці жінки недооцінені, і ось вже третій рік ми розвиваємо нашу лінію +size. У сезоні осінь-зима вже не буде цієї бірки, просто буде бірка Andre TAN з розміром. Крім того, ми зараз будемо шити всю нашу лінійку не лише у стандартних розмірах, але і до XXL. В деяких моделях буде XXXL. Тобто, ми шиємо сукні до 56-го і 58-го розміру залежно від моделі», - розповів він.