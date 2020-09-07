У Києві знову напали на Dzidzio

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на співака Dzidzio, який стався вночі 6 вересня у Шевченківському районі.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Це було вночі 6 вересня. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 та частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Обставини цієї події ще встановлюють правоохоронці», - повідомили у поліції Києва.

Як повідомлялося, 28 грудня 2018 року під час конфлікту, що стався біля офісного приміщення на вулиці Вікентія Хвойки на Подолі, зловмисники завдали тілесних ушкоджень артисту Dzidzio та втекли з місця події. Хуліганів було встановлено, ними виявилися громадяни іншої держави.

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23 жовтня 2019 року у прокуратурі міста Києва повідомили, що Київська місцева прокуратура № 7 направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 24-річного громадянина Російської Федерації у заподіянні тілесних ушкоджень артисту Dzidzio.