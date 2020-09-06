Коппола готує для прокату нову режисерську версію третього "Хрещеного батька"

До 30-річного ювілею кінострічки «Хрещений батько-3» у грудні 2020 року вийде її нова режисерська версія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Як зазначає видання, режисер фільму Френсіс Форд Коппола змінив початок і завершення стрічки, а також переставив місцями деякі сцени, кадри та музичні фрагменти. Таким чином, на думку Копполи, фільм стане «більш гідним завершенням» культової трилогії.

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Нагадаємо, екранізація роману П'юзо розповідає про зліт і падіння мафіозної сім'ї Корлеоне. Третя частина, зокрема, розповідає про вже літнього Майкла Корлеоне (Аль Пачіно), який намагається знайти для своєї імперії гідного спадкоємця.

Фільм претендував на 7 нагород премії "Оскар", проте не завоював жодної.