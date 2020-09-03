"Атлантида" Васяновича відкриє кінофестиваль Kharkiv MeetDocs

Один із ключових фільмів року, драма «Атлантида» Валентина Васяновича, стане фільмом-відкриттям 4-го Kharkiv MeetDocs.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

«Атлантиду» особисто представлять режисер, продюсер і оператор фільму Валентин Васянович та виконавці головних ролей. Показ відбудеться 29 жовтня у Театрально-концертному центрі (колишня мала зала Харківської опери) в межах офлайн-частини кінофестивалю. Перегляду передуватиме урочиста церемонія», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це унікальна можливість для харків’ян побачити на великому екрані картину, що здобула історичну для України перемогу — головний приз у секції «Горизонти» 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Фільм «Атлантида» переносить глядача у недалеке майбутнє - у 2025 рік. Після перемоги України у війні з Росією окупований Донбас повернено до складу держави, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці — колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк.

«З 2018 року на нашому документальному кінофестивалі існує секція ігрових фільмів MeetNonDocs. Ці картини добре сприймають глядачі, але головне — це картини, засновані на реальних подіях, де в основу покладені важкі й трагічні сторінки сучасної української історії, як-от війна на Донбасі, окупація Криму тощо. Саме тому ми й показуємо «Атлантиду», що осмислює трагічні події на сході держави, за якихось кілька сотень кілометрів від Харкова», — коментує директорка кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм.

У день показу фільму Валентин Васянович візьме участь у короткій сесії Q&A. Також відбудеться Public talk з харківськими кінематографістами та студентами профільних навчальних закладів, де автор розповість про свій досвід у кіно та створення ключових кінострічок, над якими він працював: «Атлантида», «Рівень Чорного», «Присмерк» та «Плем'я» (оператор-постановник та співпродюсер стрічки).

Продюсери «Атлантиди» - Володимир Яценко («Додому», «Дике поле») та Ія Мислицька («Плем'я», «Присмерк»). Міжнародною промоцією займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво здійснила «Студія Гармата фільм». Кінопроєкт став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку. Прокатник стрічки — кінокомпанія Arthouse Traffic.

Кінофестиваль KharkivMeetDocs відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства України з питань кіно та Федерального міністерства іноземних справ Німеччини.

Як повідомляв Укрінформ, фільм «Атлантида» вийде у широкий прокат 5 листопада.

«Атлантиду» Валентина Васяновича разом з фільмом «Пофарбоване пташеня» Вацлава Маргоула відібрано у довгий список премії Європейської кіноакадемії (European Film Awards), яка є європейським аналогом «Оскара». Фінальний список номінантів оголосять 7 листопада.

Kharkiv MeetDocs відбудеться вже вчетверте. Кінофестиваль проходитиме у змішаному онлайн- і офлайн-форматах. Онлайн-частина відбудеться з 26 до 29 жовтня. Офлайн-частина — з 29 до 31 жовтня.