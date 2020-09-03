Ілюзіоніст Блейн пролетів над пустелею штату Арізона на 52 повітряних кульках

Американський ілюзіоніст Девід Блейн піднявся в повітря на висоту більше 7 тисяч метрів за допомогою 52 наповнених гелієм куль, після чого спустився на землю з парашутом.

Як передає Укрінформ, трансляція трюку «Вознесіння» велася в прямому ефірі на його ютьюб-каналі.

Трюк він виконав в середу вдень над пустелею штату Арізона. Під час польоту, що тривав близько години, Блейн постійно перемовлявся зі своєю командою і дочкою. На кулях також були закріплені камери, які знімали усе, що з ним відбувається.

Піднявшись на потрібну висоту, ілюзіоніст відстебнув себе від зв'язки повітряних куль, розкрив парашут і успішно на ньому приземлився на землю.

47-річний Блейн готувався до виконання трюку 10 років, за цей час він стрибнув з парашутом 500 разів і отримав спеціальну ліцензію з управління повітряною кулею. Також ілюзіоніст пройшов тренування з дихання при низькому рівні кисню.

За словами ілюзіоніста, після народження доньки він перестав організовувати ризиковані трюки, але "Вознесіння" - це «скоріше про красу».

Девід Блейн є одним із найбільш відомих сучасних американських ілюзіоністів. Він почав займатися вуличною магією в 1997 році. З 1999 року Блейн періодично показував незвичайні трюки, серед яких "поховання" живцем у пластиковому контейнері (1999), заморожування під льодом (2000), 44-денне ув'язнення без їжі в ящику над поверхнею річки, затримка дихання на 17 хвилин і 4 секунди (2008).