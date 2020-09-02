Померла зірка шкільної драми "Доживемо до понеділка"

Не стало відомої радянської актриси Ірини Печернікової — вона померла за один день до свого 75-річчя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС, посилаючись на інформацію подруги актриси Ніни Давидової.

"Вона сьогодні (у понеділок, - ред.) ввечері померла, поки причина смерті невідома, ми сидимо, чекаємо поліцію", - повідомила Давидова.

Ірина Печернікова народилася в 1945 році в Грозному. Потім з сім'єю переїхала в Москву, де поступила в Школу-студію МХАТ. Свою першу роль актриса отримала в 1967 році у фільмі "Камінний гість". А в наступному році вона вже знялася в драмі "Доживемо до понеділка" в ролі вчительки англійської мови.

Ірина Печернікова відома за такими кінострічками, як "Міста і роки", "Два капітани", "Любов до трьох апельсинів", "Людина змінює шкіру", "Блакитний карбункул" та інших.

У 90-х і початку 2000-х актриса довго не працювала. Але у 2010-хзнову стала зніматися в різних теле і кінопроєктах.

Печернікову називали російською Одрі Хепберн. Актриса тричі виходила заміж. Особливо трагічні її відносини із загиблим актором Олександром Соловйовим. Дітей у неї не було.