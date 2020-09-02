У Росії помер відомий російський та радянський актор

Російський актор Борис Клюєв, відомий за ролями Миколи Петровича в серіалі "Вороніни" і Рошфора у фільмі "Д'Артаньян і три мушкетери", помер на 77 році життя.

Про це повідомив офіційний сайт Малого театру.

У березні 2018 року стало відомо, що актор бореться з раком легені. Спочатку актор спростовував і заперечував цю інформацію, однак у липні 2019 року підтвердив, що хворий і проходить лікування. За словами Клюєва, рак не заважав йому зніматися в кіно чи грати в театрі.

Коли відбуватиметься похорон, поки що невідомо. Але прощання відбудеться в Малому театрі, про це повідомив TACC.

Народний артист Росії, актор театру та кіно з 25 років працював у Малому театрі. Має вчене звання професора за викладання акторського майстерства.

Знявся більш ніж в 30 фільмах, серед яких найвідоміші "Д'Артаньян і три мушкетери", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" (роль Майкрофта), "Графиня де Монсоро" (роль герцога де Гіза) і в серіалі "Вороніни", в якому знімався близько десяти років.

Борис Клюєв підписав листа на підтримку вторгнення Росії до України у 2014 році. У зв'язку з цим оголошений персоною нон-ґрата – це особи, що створюють загрозу національній безпеці України.