1 вересня: народний календар і астровісник

Кого й куди поведе святий Андрій, хто й чим дихатиме і чи впорається Місяць із Рибами.

«Осінній день, осінній день, осінній! О синій день, о синій день, о синій! Осанна осені, о сум! Осанна. Невже це осінь, осінь, о! – та сама…» Так, це осінь, а ще – святого мученика Андрія Стратилата. Українська назва першого місяця осені пов’язана з вересом – рослиною, вельми поширеною на всьому ареалі Полісся. Цей вічнозелений кущ квітує з серпня і аж до кінця жовтня. Сучасна назва вересня в нашому календарі закріпилася відносно недавно – на початку ХХ ст.. До цього в кожному регіоні були свої, «домашні» найменування: «руєн» («ревун» себто), «маїк» (від слова маятися, зеленіти), «сівень», «покрійник», і, зрештою, трохи грубе, але зрозуміле всім «бабське літо». За повір’ям, цей день має бути теплим, хоч і казали: «День жаркий, але дихає осінню». Відтак бралися до копання буряків, бо вже починало спадати листя з ліщини.

Також у народі говорили: «Святий Андрій – дітей до школи повів», а для того, щоби чадо добре вчилося, наші пращури замовляли в церкві молебень перед початком навчального року і молилися перед іконою Богородиці «Додання розуму».

Іменинники сьогодні Андрії, Миколи, Тимофії та Геннадії

14-15 місячні дні. Місяць від Водолія переходитиме до Риб. Посиляться чутливість, вразливість, залежність, тонкі почуття. До того ж, ось-ось повня… Готуйтеся до шквалу емоцій. Значно зростає вплив алкоголю, лікарських препаратів, інфекцій. Люди зі слабкою психічною системою легко піддаватимуться навіюванням, психологічному тиску і маніпуляціям. Варто перевіряти будь-яку інформацію й не довіряти чужим людям. Укладати важливі угоди до 3 вересня не бажано – найближчим часом активізуються аферисти, шахраї та злодії всіх мастей. І ще: яким би світ не був, не забуваймо, що він – Божий.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1924 – + 6,5, а найтеплішим у 2015 – +35,5.