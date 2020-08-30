Твіт про смерть

Твіт про смерть "Чорної Пантери" став найпопулярнішим в історії

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Укрінформ
Твіт про смерть актора Чедвіка Боузмана став найпопулярнішим в історії Твіттера.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

 "Твіт, що повідомляє про смерть актора Чедвіка Боузмана, став найпопулярнішим в історії Твіттера. До ранку 30 серпня він набрав 6,4 мільйона лайків", - йдеться в повідомленні.

Попередній рекорд за лайками належить твіту Барака Обами 2017 року, де колишній президент США цитує Нельсона Манделу.

Як повідомляв Укрінформ, Боузман помер 28 серпня у віці 43 років.  У 2016 році у актора виявили рак товстої кишки, останні чотири роки Боузман проходив курс лікування.

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Чедвік Боузман відомий за роллю Чорної пантери в фільмах Marvel. Вперше він зіграв цю роль у кінострічці «Перший месник: Протистояння» 2016 року.  У 2018-му вийшов фільм «Чорна пантера», Боузман отримав титул Актор року за версією People's Choice Awards за роль в цьому фільмі. Також Боузман зіграв короля Ваканди в картинах «Месники: Війна нескінченності» і «Месники: Фінал».

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