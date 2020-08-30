Твіт про смерть "Чорної Пантери" став найпопулярнішим в історії

Твіт про смерть актора Чедвіка Боузмана став найпопулярнішим в історії Твіттера.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

"Твіт, що повідомляє про смерть актора Чедвіка Боузмана, став найпопулярнішим в історії Твіттера. До ранку 30 серпня він набрав 6,4 мільйона лайків", - йдеться в повідомленні.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Попередній рекорд за лайками належить твіту Барака Обами 2017 року, де колишній президент США цитує Нельсона Манделу.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Як повідомляв Укрінформ, Боузман помер 28 серпня у віці 43 років. У 2016 році у актора виявили рак товстої кишки, останні чотири роки Боузман проходив курс лікування.

Чедвік Боузман відомий за роллю Чорної пантери в фільмах Marvel. Вперше він зіграв цю роль у кінострічці «Перший месник: Протистояння» 2016 року. У 2018-му вийшов фільм «Чорна пантера», Боузман отримав титул Актор року за версією People's Choice Awards за роль в цьому фільмі. Також Боузман зіграв короля Ваканди в картинах «Месники: Війна нескінченності» і «Месники: Фінал».