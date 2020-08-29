Зірка фільму "Чорна пантера" помер від раку

Американський актор Чедвік Боузман, який зіграв головну роль в супергеройському фільмі Marvel Чорна пантера, помер від раку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві, опублікованій в його офіційному Twitter.

Повідомляється, що в актора діагностували рак товстої кишки у 2016 році — з того часу хвороба розвинулася з третьої до четвертої стадії. Боузман помер у своєму будинку, поки з ним знаходилася його дружина і родичі. Актору було 43 роки.

"Це була честь для нього — дати життя королю Т’Чалле у фільмі "Чорна пантера"", — йдеться в повідомленні.

До смерті актора ніхто публічно не оголошував про його діагноз.

Чедвік Боузман найбільш відомий своєю роллю темношкірого супергероя Marvel у Чорній пантеру. Акторові дісталася роль короля Т’Чалле.

У 2018 році Боузман отримав титул Актор року за версією People’s Choice Awards за роль в цьому фільмі.