На Гаваях виявили озеро з температурою води понад 80 °C

Температура води у вулканічному озері Кілауеа, що на Гаваях, досягає 80-85 градусів Цельсія, що робить цю водойму однією з найгарячіших у світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Volcano Discovery.

Минулого року пілоти вертольотів, що пролітають повз гавайський вулкан Кілауеа, помітили загадкове озеро в його кратері.

Відтоді фахівці почали уважно стежити за об’єктом, використовуючи супутники NASA.

Виявилося, що рівень води в озері постійно зростає, а цього року в серпні вчені встановили, що воно є і однією з найгарячіших водойм в світі: температура води в озері дорівнює 80 — 85 °C.

Для вчених це озеро є поки що загадкою. У світі існує всього декілька настільки гарячих вулканічних озер. Зараз Геологічна служба США (USGS) уважно стежить за озером і вивчає залишкове тепло біля основи і в сусідніх газових вентиляційних отворах, які можуть нагрівати водойму. Хоча вулкан Кілауеа не виказує ознак швидкого виверження, експерти відзначають, що зміни температури озера «можуть бути провісниками майбутніх небезпек».

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Вулкан Кілауеа — наймолодший і активний щитовий вулкан Гаваїв. Озеро, яке утворилося тільки торік, займає площу, що перевищує 5 футбольних полів, і має глибину близько 30 метрів.

Слід зауважити, що наразі у вчених є дві версії, чому температура цього вулканічного озера така висока і чому вона може продовжувати зростати. Перша причина — це наявність залишкового тепла в щебені біля основи кратера. Порода могла бути нагріта лавовим стовпом до його обвалу. А іншою причиною можуть бути газові вентиляційні отвори, які викидають пар при температурі в 105 градусів за Цельсієм.