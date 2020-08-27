У Кетті Перрі й Орландо Блума народився первісток

В американської співачки Кетті Перрі й британського актора Орландо Блума народився первісток. Дівчинку звати Дейзі Доув Блум.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC 10 Philadelphia.

Дитина народилася цієї середи.

Для 35-річної Перрі це перша дитина, проте 43-річний Блум вже має 9-річного сина від першої дружини - австралійської моделі Міранди Керр.

Зазначається, що пара заручилася у лютому цього року та вже у березні оголосила, що чекають на дитину.

У квітні Перрі повідомила, що незабаром стане матір’ю дівчинки.

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