У Кетті Перрі й Орландо Блума народився первісток

У Кетті Перрі й Орландо Блума народився первісток

Укрінформ
В американської співачки Кетті Перрі й британського актора Орландо Блума народився первісток. Дівчинку звати Дейзі Доув Блум. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC 10 Philadelphia.

Дитина народилася цієї середи.

Для 35-річної Перрі це перша дитина, проте 43-річний Блум вже має 9-річного сина від першої дружини - австралійської моделі Міранди Керр.

Зазначається, що пара заручилася у лютому цього року та вже у березні оголосила, що чекають на дитину.

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У квітні Перрі повідомила, що незабаром стане матір’ю дівчинки.

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

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