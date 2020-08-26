Екстрений виклик: про фемінітиви в класифікаторі професій

Мінекономіки 25 серпня 2020 року затвердило своїм наказом зміни до національного класифікатора професій, яким дозволив за бажанням використовувати фемінітиви.

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прокоментувала наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження зміни №9 до національного класифікатора», яким дозволено використовувати фемінітиви.

На офіційному рівні в Україні досі не унормовано уніфіковане написання фемінітивів (Нова редакція «Українського правопису» дозволяє їх вживання, але пропонує дуже широку варіативність їх утворення), і в суспільстві точаться суперечки, як то правильніше говорити «міністерка», «пані міністр» чи «міністриня».

Укрінформ звернувся до голови Національної комісії зі стандартів державної мови Орисі Демської за роз’ясненнями, чи давали вони Міністерству економіки свої рекомендації. Адже правописні та термінологічні норми української мови є прерогативою Комісії і саме вона повинна розробити інструкції та засади, яким чином формуються фемінітиви, які афікси та форми слід вживати.

«Те, що запропонувало Міністерство економіки є ініціативою Міністерства економіки. Очевидно, вони мають якесь логічне пояснення, чому саме вони займаються цією лінгвістичною, вузькомовознавчою проблемою. Ми не долучені до цього проекту, не брали участі в його погодженні і не несемо відповідальності за ті пропозиції, які затвердило чи наказом Міністерство економіки. Скажу більше, Національна комісія зі стандартів державної мови не буде займатися економічними питаннями, ми будемо займатися тільки тими мовними питаннями, які покладено на нас законом», прокоментувала Орися Демська.

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