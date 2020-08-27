27 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні останній день Успенського посту і пророка Міхея; чи буде погідним вересень і відкидаємо другорядне.

Сьогодні згадуємо Феодосія Печерського (перенесення мощей) і пророка Міхея, одного з «малих пророків». Міхей є автором Книги пророка Міхея, шостої, серед книг «малих пророків». Він першим попередив, що Юдея буде зруйнована через недалекоглядність і велику гріховність її релігійних і політичних діячів. Але, в його пророцтві, так само як і в пророцтві Ісайї, світиться надія на спасіння – появу Месії. Пророк Міхей вирізняється з-поміж інших пророків ще й тим, що наголошує передовсім на етичній сутності юдаїзму. «О людино! Сказано тобі, що таке добро і чого вимагає від тебе Господь: діяти справедливо, любити справи милосердя і смиренному ходити перед Богом твоїм», - саме так розумів смисл людського життя пророк Міхей.

У давнину на Міхея вшановували каменярів – будівничих храмів і церков. Щодо погоди, то буря цього дня віщувала непогідний вересень, натомість сонячна днина з лагідним вітерцем – сонячний і теплий перший місяць осені. А ще сьогодні останній день Успенського посту – завтра велике дванадесяте свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

З іменинами вітайте Матвія, Олексія, Володимира, Єву, Євдокію.

9-10 місячні дні. Принаймні наступні два дні від емоційного драйву і навіть певної емоційної «розхристаності» не залишиться і сліду. Цьому сприятиме раціональний і строгий Козеріг. Нарешті можна буде сконцентруватися на головному, відкинувши все другорядне й несуттєве. Єдине, що може завадити плідній праці – невелика лінь чи втома. Тож намічайте плани і рухайтесь до їхнього виконання якщо й не радісно, то вельми оптимістично... Не забуваймо також про повільний Марс у петлі, який 10 вересня розвертатиметься до ретроградного руху. Будьмо обережні з емоціями і думками.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1973 – +6,4, а найтеплішим у 1943 – +33,3.