24 серпня: народний календар і астровісник

Нині грозового Федора; чи буде наступний рік урожайним, якою буде зима та відрізняймо новину від омани.

Сьогодні православні християни згадують преподобного Феодора, князя Острозького, Печерського, в Дальніх печерах. До свого постригу в ченці, а сталося це вже на схилі років, Федір Острозький був князем, відомим військовим, державним, релігійним діячем Великого князівства Литовського. Він надзвичайно багато зробив для оборони й розбудови українського суспільства у складі Великого Князівства Литовського у ХV ст. та став одним із засновників славетного роду Острозьких. Князь боронив від тевтонців Вільнюс, а також разом із своїм загоном воював проти хрестоносців під час Грюнвальдської битви. Федір Острозький – один із небесних покровителів Волині.

Гроза, блискавка цього дня є доброю ознакою: наступний рік має бути врожайним, а вже близька осінь – тривала й тепла. Полетіли на південь журавлі – ранньою буде зима.

З іменинами вітайте Федора, Василя, Івана, Олександра.

6-7 місячні дні, Місяць у Скорпіоні. Символ дня – журавель і дорога в небо. День прощення і любові, пов’язаний із жіночою енергією «Інь». Ваша інтуїція цього дня – МРТ, рентген, потужний прожектор безмісячної ночі. Можете побачити і почути щось таке, від чого дух перехоплюватиме, але отриману інформацію варто прискіпливо фільтрувати, бо то може бути звичайна омана, наслання. Отже, позитивної інформації, тонкої інтуїції, вдалої медитації, трансформації та телепортації. Спати треба лягти раніше, а завтра – раніше встати. Святкового настрою та погідної днини!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році: +7,4; а найтеплішим у 2007 - +35,8.