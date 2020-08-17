Експерт розповіла про переваги цифрового друку на тканинах

Щодня у світі за допомогою цифрового обладнання виробляється близько 15 мільярдів метрів тканини.

Як повідомили Укрінформу в представництві "Epson Europe B.V." в Україні, до 2029 року загальна вартість такого обладнання, яке використовуватиметься текстильними виробництвами, становитиме понад $8 мільярдів.

У компанії наголосили, що цифровізація галузі позитивно впливає на екологію, адже кожні 1000 м тканини, вироблені за допомогою цифрового обладнання, дозволяють зменшити викиди парникових газів на 53 кг CO2 (зі 139 до 86 кг) та економлять 27% використовуваної води.

"У масштабах сучасного виробництва це призведе до зменшення викидів CO2 на сотні тонн. Згідно з сучасними дослідженнями, сьогодні друкований текстиль становить близько п’ятої частини загального виробництва текстилю. При цьому процес прямого друку на текстилі генеруватиме понад 50% загальних прибутків упродовж десятиліття", - зазначили в Epson Europe.

Олександра Ткаченко, старший менеджер українського представництва компанії "Epson Europe B.V.", яке випускає подібне обладнання, зауважила, що в Україні сублімаційний та прямий друк набувають дедалі більшої популярності.

"Кількість українських виробників, які використовують цифровий друк у своїй діяльності, стрімко зростає завдяки можливості персоналізації та відносній екологічності в умовах фаст-фешн. Щорічно ми демонструємо можливості використання цифрового принту у нашому спільному проєкті з Ukrainian Fashion Week під назвою "Epson Digital Fashion". Завдяки цифровому обладнанню молоді дизайнери представляють свої унікальні колекції", - розповіла вона.

Як наголошується, завдяки цифровому обладнанню виробництва зможуть оптимізувати свою діяльність шляхом локалізації, адже достатньо закупити білу тканину будь-якого складу у місцевого виробника та нанести необхідний принт за допомогою цифрового обладнання, — і не потрібно буде замовляти вже готову принтовану тканину закордоном. Окрім цього, цифровізація відкрила можливість “друку за запитом”, що допоможе виробництвам мінімізувати залишки їхньої продукції, зазначають у компанії.