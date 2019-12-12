Цифровий друк як перспективний напрямок: думка експерта
Ринок текстильного друку активно росте і розвивається. Сьогодні це не тільки друк на футболках, хоча і цей напрямок активно розвивається. Великим попитом користується повноцінний друк, адже тоді велика частина предметів текстилю отримує яскравий і незвичайний зовнішній вигляд завдяки друку на текстилі. Не так давно на ринку з'явилися плоттери, чорнило, й інша продукція від корпорації Epson, яка перевернула уявлення людей про те, яким чином повинен бути використаний текстиль, щоб отримати продукцію високої якості.
У 80-х роках минулого року стався прорив, коли була освоєна технологія цифрового друку. Сьогоднішня ситуація така, що технології, які були використані кілька років тому стають менш актуальними і їм на зміну приходять нові віяння. Про це говорить Вінс Кехілл - один з піонерів даного напрямку. Але при цьому Кехілл підкреслює, що цифрова технологія має відмінні перспективи.
Спеціаліст відповів на ряд питань, що стосуються текстильної продукції і перенесення на неї зображення.
- Як виріс ринок цифрового друку? Якщо на 2015 рік цифрова технологія використовувалася тільки в 3,6% випадків (1,15 млрд м2 із загальних 32 млрд м2), то в 2019 році цифри помітно зросли. Тепер цей показник досягає 5,4% для всієї тканини, малюнок на яку наноситься розглядовим методом. Іншими словами, частка друкованих тканин зростає і передумови для цього відмінні. Багато компаній, які працюють у цій галузі, намагаються збільшити частку цифрового текстилю, замінивши їм ротаційний і планшетний друк. Виробники струменевих принтерів, що використовуються для цифрового друку, також розширюють свої горизонти. На ринку навіть з'являються новачки, які пропонують свою продукцію зацікавленим компаніям.
- Чи має перспективи широкоформатний друк? Якщо розглядати всю індустрію в цілому, частка широкоформатного ринку досить велика, оскільки останнім часом стало модно виготовляти текстильні вивіски. Для них підходить виключно широкоформатний друк. Якщо говорити в процентному співвідношенні, то частка цифрового друку такого формату становить близько 39%. Правда, цей показник може зменшитися, оскільки на перший план виступає одяг і предмети домашнього текстилю.
- Особливості технологій широкоформатного друку, які сьогодні використовуються найчастіше? Щоб виготовити м'які вивіски, які б задовольняли запити сучасності, використовують текстильні принтери, що працюють за технологією Roll-to-roll. Але більшість таких приладів відрізняються невеликою продуктивністю. Часто використовуються нейлонові тканини з прямодисперсними барвниками і пігментною печаткою.
- Чи бувають труднощі для компаній, які починають працювати в поліграфічному бізнесі? Як правило, труднощі пов'язані з купівлею і обслуговуванням устаткування. Технології не стоять на місці, і доводиться постійно дивитися на пропозиції, що з'являються на ринку. Інвестувати потрібно постійно. Наприклад, купувати барвники, підготовче устаткування, витрачати час на кольоропідбір і не тільки. Це вимагає не тільки фінансових вкладень, а й навичок.
- Чи можуть використовуватися інші технології для удосконалення текстильної поліграфії? Надрукувати малюнок на тканині тільки на перший погляд здається простим завданням. Потрібно підбирати не тільки технологію, але й стежити за тим як вона розвивається. Тобто, використовувати ріжучі плоттери, машини для реалізації рамок і масу іншого обладнання. Також знадобляться нові RIP, системи управління і кольоропрофілювання з програмним забезпеченням.
Але цифровий друк має відмінні перспективи для розвитку, і точно буде використовуватися ще довгий час.