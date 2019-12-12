Цифровий друк як перспективний напрямок: думка експерта

Ринок текстильного друку активно росте і розвивається. Сьогодні це не тільки друк на футболках, хоча і цей напрямок активно розвивається. Великим попитом користується повноцінний друк, адже тоді велика частина предметів текстилю отримує яскравий і незвичайний зовнішній вигляд завдяки друку на текстилі. Не так давно на ринку з'явилися плоттери, чорнило, й інша продукція від корпорації Epson, яка перевернула уявлення людей про те, яким чином повинен бути використаний текстиль, щоб отримати продукцію високої якості.

У 80-х роках минулого року стався прорив, коли була освоєна технологія цифрового друку. Сьогоднішня ситуація така, що технології, які були використані кілька років тому стають менш актуальними і їм на зміну приходять нові віяння. Про це говорить Вінс Кехілл - один з піонерів даного напрямку. Але при цьому Кехілл підкреслює, що цифрова технологія має відмінні перспективи.

Спеціаліст відповів на ряд питань, що стосуються текстильної продукції і перенесення на неї зображення.

Як виріс ринок цифрового друку? Якщо на 2015 рік цифрова технологія використовувалася тільки в 3,6% випадків (1,15 млрд м2 із загальних 32 млрд м2), то в 2019 році цифри помітно зросли. Тепер цей показник досягає 5,4% для всієї тканини, малюнок на яку наноситься розглядовим методом. Іншими словами, частка друкованих тканин зростає і передумови для цього відмінні. Багато компаній, які працюють у цій галузі, намагаються збільшити частку цифрового текстилю, замінивши їм ротаційний і планшетний друк. Виробники струменевих принтерів, що використовуються для цифрового друку, також розширюють свої горизонти. На ринку навіть з'являються новачки, які пропонують свою продукцію зацікавленим компаніям. Чи має перспективи широкоформатний друк? Якщо розглядати всю індустрію в цілому, частка широкоформатного ринку досить велика, оскільки останнім часом стало модно виготовляти текстильні вивіски. Для них підходить виключно широкоформатний друк. Якщо говорити в процентному співвідношенні, то частка цифрового друку такого формату становить близько 39%. Правда, цей показник може зменшитися, оскільки на перший план виступає одяг і предмети домашнього текстилю. Особливості технологій широкоформатного друку, які сьогодні використовуються найчастіше? Щоб виготовити м'які вивіски, які б задовольняли запити сучасності, використовують текстильні принтери, що працюють за технологією Roll-to-roll. Але більшість таких приладів відрізняються невеликою продуктивністю. Часто використовуються нейлонові тканини з прямодисперсними барвниками і пігментною печаткою. Чи бувають труднощі для компаній, які починають працювати в поліграфічному бізнесі? Як правило, труднощі пов'язані з купівлею і обслуговуванням устаткування. Технології не стоять на місці, і доводиться постійно дивитися на пропозиції, що з'являються на ринку. Інвестувати потрібно постійно. Наприклад, купувати барвники, підготовче устаткування, витрачати час на кольоропідбір і не тільки. Це вимагає не тільки фінансових вкладень, а й навичок. Чи можуть використовуватися інші технології для удосконалення текстильної поліграфії? Надрукувати малюнок на тканині тільки на перший погляд здається простим завданням. Потрібно підбирати не тільки технологію, але й стежити за тим як вона розвивається. Тобто, використовувати ріжучі плоттери, машини для реалізації рамок і масу іншого обладнання. Також знадобляться нові RIP, системи управління і кольоропрофілювання з програмним забезпеченням.

Але цифровий друк має відмінні перспективи для розвитку, і точно буде використовуватися ще довгий час.