В одному з бразильських автосалонів взяли на роботу собаку
Як повідомила компанія в Instagram, собака час від часу приходила на територію автосалону, а його співробітники підгодовували бездомну тварину. Всі думали, що незабаром пес перестане з'являтися, але він приходив щодня.
Менеджер шоурума вирішив легітимізувати перебування тварини на території автосалону і взяв його на роботу консультантом торгового залу. Псу дали ім'я Туссан на честь однієї з найбільш поулярних моделей компанії.
Новому співробітнику зробили необхідні щеплення, надали персональний робочий пропуск з ім'ям і фотографією та облаштували будку на території закладу.
Mais do que pet friendly, somos pet family: se hoje é o Dia do Vira-lata, não faltam razões e #pets para comemorar! Conheçam o @tucson_prime o “cãosultor” de vendas da concessionária @PrimeHyundai de Serra – ES. O novo integrante tem cerca de um ano, foi acolhido pela família #Hyundai e já conquistou colegas de trabalho e clientes com a sua simpatia - e se ele também acabou de conquistar a sua, toque duas vezes na foto! E você, tem um membro da família com quatro patas assim que adora o seu #Hyundai? Poste a sua foto com #HyundaiPets e fique de olho: ela pode aparecer por aqui. #DiaDoViraLata #PetFriendly #Dogs #Caes #Animais #HyundaiBR
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