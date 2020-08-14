В Ужгороді з'явився перший мурал

Перший в Ужгороді мурал створили на стіні спортивно-оздоровчого комплексу “Буревісник” студенти в межах міського проєкту стрітарту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний сайт міської ради.

Як розповіла художниця Христина Короткова, робота над муралом тривала 20 днів. Тема ілюстрації стосується здорового способу життя – на муралі зображена спортсменка, яка розсуває важкі плити-перепони на своєму шляху.

“Гасло муралу “Працюй над своєю мрією - і перед тобою розступиться доля”, він про те, що нам варто пам'ятати: попри будь-які обставини остаточне рішення завжди за нами”, - зазначила авторка.

Як інформують у міськраді, “Стріт-арт по-ужгородськи” — один із 7 переможців пітчингу молодіжних проєктів. Конкурс провели у грудні 2019 року в Ужгородській міській раді спільно із Британською радою в Україні та ГО “Молодіжна Платформа”. На реалізацію задуму молоді люди отримали 45 тисяч 830 гривень.

Фото: пресслужба Ужгородської міськради