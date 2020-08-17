17 серпня: народний календар і астровісник

Нині Явдохи-Сіногнійки; що й куди ховати, шукаємо лісову малину, а також готуємося до молодика.

Сьогодні преподобномучениці Євдокії, яку в народі називали Явдохою-Сіногнійкою. Зазвичай, на Явдохи сіно було вже скошено, але його треба було ще заховати – чи то в клуню, чи то на горище. Селяни поспішали впоратися до Явдохи, адже о цій порі могло серйозно задощити, а сіно підгнити.

А ще на Явдохи збирали останні огірки і пізню лісову малину. Лісова малина майже нічим не відрізняється від звичайної, але є набагато ароматнішою і більш цілющою. Її сушили на зиму, варили варення і джеми. В народній медицині малина відома як досить потужний потогінний засіб. Її використовують під час застуд, кашлю, хвороб горла, кишківника, пропасниці, знесиленні від тривалих виснажливих хвороб. Прикметно, що вживають не тільки плоди, але й листя, гілочки. В давнину, коли не була розвинена косметична промисловість, українки робили на обличчя маски з малини, додаючи до стиглих ягід сметану або мед. Вельми популярною була й малинова наливка. Склянка ягід лісової малини задовольняє добову потребу людини в вітаміні С.

Іменинники сьогодні Іван, Михайло, Семен, Дмитро, Євдокія.

28-ий місячний день. Він належить до критичних, аварійних і травмонебезпечних. Рекомендується бути вкрай уважним у фінансових, майнових питаннях, питаннях взаємообміну. Все це може стати вкрай проблематичним, але, в позитивному варіанті – цариною можливостей. Наступні «небезпечні» дні – 20-25 серпня. Втім, зверніть увагу: з 15 серпня по 25 (особливо 17-20) серпня на тлі всіх цих важливих, гострих, часом навіть небезпечних тенденцій надзвичайно актуальними стають теми самореалізації, розкриття власних потенціальних можливостей. Цьому сприятиме новий місяць на стикові Леви і Діви 19 серпня. Маємо нагоду стати творцями свого життя. У декого горизонти суттєво розширяться!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році: +8,8; а найтеплішим у 2008 – +35,5.