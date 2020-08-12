Польща висунула на "Оскар" комедійну драму про українського заробітчанина

Комедійна драма Never Gonna Snow Again польської режисерки Малгожати Шумовської стала першим іноземним висуванцем на «Оскар» 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Media Business Reports з посиланням на Hollywood Reporter.

«Стрічка розповідає про українця, який працює масажистом у Польщі. Головний герой поступово зближується із колом багатих клієнтів і починає лікувати їх не лише фізично, а й психологічно, стаючи для них гуру», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, головні ролі у фільмі зіграли Алек Утгофф, відомий за роллю у серіалі «Дивні дива», та Агата Кулеша («Іда»). Сценарист фільму - Малгожата Шумовська та Михал Енглерт, до продюсерської команди увійшли Мариуш Влодарскі та Агнешка Васяк.

Стрічка стала національним претендентом на «Оскар» у номінації «Кращий іноземний фільм» від Польщі. Міжнародна прем’єра фільму запланована у межах Венеційського кінофестивалю, який відбудеться 2-12 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, Український Оскарівський комітет 25 серпня розпочинає прийом заявок на участь фільмів у національному відборі для висування на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". 93 церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення у галузі кінематографа за 2019 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.