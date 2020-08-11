Просто слухай: 5 творів українських класиків

Зібрали для Вас наші подкасти з перлинами української літератури.

Уривок із новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Твір складається з 11 частин, де оповідач розповідає про своє духовне одужання при зустрічі з природою.

Слово "імпресіонізм" походить від французького imрression — враження. Тому новела спочатку здивує переліком незвичайних дійових осіб: Моя утома, Ниви у червні, Сонце, Три білих вівчарки, Зозуля, Жайворонки, Залізна рука города, Людське горе. Але поступове зникнення в ліричного героя втоми й проникнення в його душу сонця — такий зміст твору. Безперечно, цей твір з глибоким психологічно-філософським змістом.

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Уривок із книжки Олександра Довженка «Зачарована Десна»

Автобіографічна повість наповнена спогадами дитинства про гарні часи, де маленькою наївною дитиною помічаєш красу у всьому, що оточує…

Але якщо зануритися в твір уже дорослим – приходить смуток, ностальгуєш за минулим та починаєш розуміти, що хотів донести автор…

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Уривок із новели Володимира Винниченка «Момент»

У новелі поєднались реалістичне змалювання дійсності й філософський підтекст про плинність життя, про щастя людини, про мить як частинку вічності. Події розгортаються навесні, коли «кохалося поле, шепотіло, цілувалось...з небом, з вітром, сонцем. Пахло ростом, народженням, щастям руху і життя, змістом сущого».

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Уривок із повісті Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім'я»

Це реалістична соціально-побутова повість українського письменника Івана Семеновича Нечуя-Левицького, написана 1878 року. У творі на матеріалі повсякденного життя селянства розкриваються деякі риси вдачі українського народу, його індивідуалізм, прагнення жити окремим, самостійним життям

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Леся Українка. Листи 1903–1913

Пропонуємо послухати один із листів Лесі Українки, де вона ділиться думками про тогочасну Росію.

Останнє десятиліття життя видатної жінки — коли народжувалися та публікувалися її геніальні драми на світові сюжети, а також «Лісова пісня» й «Бояриня», коли вона співпрацювала з українськими і закордонними журналами — як авторка, перекладачка, критикиня й журналістка, коли її суспільно-політичні погляди остаточно викристалізовано і лише слабке здоров’я стає перешкодою активнішій громадській роботі. Вона досягла визнання як письменниця, щаслива в шлюбі, але в іншому доля до неї неприхильна — Лариса Косач втрачає близьких, швидко руйнується добробут, повертається тяжка хвороба, що тільки було відступила. Та її «демон» лишається з нею до самого кінця — і за кілька годин до смерті вона надиктовує матері конспект нової драми…

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