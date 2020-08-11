Глава Apple став мільярдером – Bloomberg

Генеральний директор американської корпорації Apple Inc. Тім Кук став новим мільярдером.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

За підрахунками Bloomberg Index Billionaires Index, статки Кука перевищили $1 млрд на тлі зростання вартості акцій компанії Apple.

Як зазначається, Кук володіє майже 848 тис. акцій Apple або 0,02% від загальної кількості паперів вартістю приблизно $375 млн.

Акції Apple від початку року подорожчали на 1,4% і коштують 450,79 долара за одну станом на 10 серпня.

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Як повідомляв Укрінформ, найбагатшою людиною у світі за версією журналу Forbes є 56-річний засновник Amazon Джефф Безос, чиї статки оцінюються в 113 мільярдів доларів.