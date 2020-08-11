Глава Apple став мільярдером – Bloomberg
Укрінформ
Генеральний директор американської корпорації Apple Inc. Тім Кук став новим мільярдером.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
За підрахунками Bloomberg Index Billionaires Index, статки Кука перевищили $1 млрд на тлі зростання вартості акцій компанії Apple.
Як зазначається, Кук володіє майже 848 тис. акцій Apple або 0,02% від загальної кількості паперів вартістю приблизно $375 млн.
Акції Apple від початку року подорожчали на 1,4% і коштують 450,79 долара за одну станом на 10 серпня.
Як повідомляв Укрінформ, найбагатшою людиною у світі за версією журналу Forbes є 56-річний засновник Amazon Джефф Безос, чиї статки оцінюються в 113 мільярдів доларів.