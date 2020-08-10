Офіційні сторінки ПЦУ з’явилися в Instagram і Twitter

Офіційні сторінки Православної церкви України з’явились у соціальних мережах Instagram та Twitter.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПЦУ у Фейсбук.

"Дорогі брати і сестри, офіційні сторінки Православної Церкви України з’явились у соціальних мережах Instagram та Twitter. Наша церковна родина щодня зростає та розвивається. Новин з наших парафій по всій Україні стає все більше, і ми прагнемо розповідати про них, про вірян, які започатковують добрі справи, про священників, служіння яких змінює життя інших", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Instagram ПЦУ публікуватиме світлини з цінними моментами з життя церкви – її парафій, священнослужителів та вірян. А в Twitter можна буде оперативно дізнаватися про актуальні події та новини в ПЦУ та в світовому православ’ї.

"Попереду – ще багато цікавого. Тож приєднуйтеся до наших нових спільнот у соціальних мережах та долучайтеся до створення спільної історії своєї Церкви", - додають у церкві.