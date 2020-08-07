Стрічка "Порядна львівська пані" отримала відзнаку міжнародного фестивалю

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Стрічка буде показана у позаконкурсній програмі фестивалю. DaVinci International Film Festival 2020 відбудеться 10 - 3 вересня 2020 року в онлайн-форматі у Лос-Анджелесі (США)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Порядна львівська пані» – це еротична комедія за мотивами однойменної книги письменниці Люби Клименко. Автор сценарію - Марина Меднікова, продюсер – Юрій Мінзянов. Виробництво - кінокомпанії "Крісті фільм".

Кінопроєкт стрічки став одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. У липні 2020 року вона отримала нагороду від The Gulf of Naples Independent Film Festival в Італії за найкращий акторський склад. Переглянути фільм «Порядна львівська пані» можна на ютуб-каналі Держкіно.

Головна героїня картини – сучасна інтелігентна жінка Пенелопа – живе у Львові і працює в архіві. Її життя складається за звичною схемою «родина – робота». Все порядно, культурно, чемно і... нестерпно нудно. Втім, одного чудового дня все змінюється. До архіву приїжджає у відрядження молодий доктор наук Дмитро Остромирський. Зустріч героїв призводить до шалених пристрастей і божевільних вчинків. За словами продюсера фільму Юрія Мінзянова, найголовніший меседж фільму – не треба жити не своїм життям, не треба боятися змін, не треба боятися зустріти щире та ніжне кохання, яке змінює все життя.

DaVinci International Film Festival (DIFF) - міжнародний фестиваль незалежного кіно в Лос-Анджелесі, організатори якого фокусуються на творчому і нестандартному підході до створення кіно. Фестиваль демонструє найкращі короткометражні та повнометражні роботи незалежних кінематографістів з усього світу.