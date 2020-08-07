У Львові відсвяткували 60-ліття "Запорожця"

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього року ми збиралися на міжнародний зліт в Запоріжжя, на батьківщину Запорожця, але його через коронавірус скасували, то ми вирішили зробити свято у Львові. Міська рада не дозволила багато машин збирати, тому ми поставили лише 3, з них 2 - оригінальні і одну перероблену в вантажну, на якій привезли торт. Символічно до дня народження торт мав 6 кг, оскільки святкуємо 60 років горбатого Запорожця. Під час святкування презентували поштові конверт та марку, підготовлену львівськими філателістами з нагоди ювілею, які відразу ж і погасили», - сказав організатор заходу Євген Кравс.

День народження "Запорожця" відсвяткували у Львові / Фото: Маркіян Лисейко. Укрінформ

Урочистості відбулися на площі Музейній, поряд зі "Свічковою мануфактурою".

У рамках святкування близько 50 людей влаштували «парад елеганції». Під іноземні хіти 60-70-х років, вони зробили показ радянської моди тих часів.

Під час розрізання торту, яким пригостили всіх охочих, вокальний гурт «Пікардійська терція» виконав гімн «Горбатому Запорожцю», який вони написали ще в 1999 році.