Відмовитися стати хрещеними батьками не вважається гріхом - ПЦУ

Відмовитися від пропозиції стати хрещеними батьками не вважається поганим вчинком чи гріхом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПЦУ в Фейсбуці.

"Якщо ви не готові стати хрещеними батьками, це не вважається поганим вчинком чи гріхом. Варто розуміти, що між дитиною та хресними батьками виникають особливі стосунки, засновані на духовній спорідненості. Тож гріхом буде відмовитися виконати свою місію в житті дитини після Хрещення. Усвідомивши, що зараз ви не відчуваєте у собі впевненості бути духовним опікуном, поміркуйте, як у майбутньому ви можете вдосконалитися, щоб виконати цю місію у своєму житті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення стати хрещеними батьками має бути не даниною ввічливості, а зваженим і усвідомленим особистим вибором. Якщо людина не відчуваєте моральної й духовної готовності стати хрещеним чи хрещеною, якщо розуміє, що не зможе допомогти рідним батькам хресної дитини у її вихованні, цілком коректно відмовитися, не ображаючи почуття близьких людей. Достатньо відверто пояснити причину своєї відмови.

Читайте також: Більше третини українців зараховують себе до ПЦУ

"Взяти на себе відповідальність духовного наставника – справді важлива місія, адже хрещені батьки мають бути прикладом для наслідування, являючи усім своїм життям християнські чесноти. Іноді можна почути, що відмовлятися бути хрещеними не можна, бо це начебто є «відхрещуванням від Господа». Але жодного стосунку до настанов Православної церкви це твердження не має", - додають в ПЦУ.