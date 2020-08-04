У США помер один із творців комп’ютерної миші

Інженер і дослідник Вільям Інгліш, який був одним із винахідників комп’ютерної миші, помер у віці 91 року від дихальної недостатності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Як зазначається, Інгліш помер 26 липня в Каліфорнії, США, однак про це стало відомо лише зараз.

Інгліш народився у 1929 році в Кентуккі, він вивчав електротехніку в університеті, перш ніж вступити до ВМС США. Після цього він вступив до Стенфордського дослідницького інституту або S.R.I. Там Інгліш познайомився з Дугласом Енгельбартом, інженером, який сподівався створити комп'ютер нового типу.

Інгліш сконструював першу комп’ютерну мишу у 1963 році, використовуючи ідею, висунуту Енгельбартом.

Першою версією винаходу був деревʼяний блок з єдиною кнопкою, а під ним були два колеса під кутом 90 градусів, які фіксували вертикальний і бічний рух.

«Ми працювали над редагуванням тексту - метою був пристрій, який міг би вибирати символи та слова», - сказав Інгліш в Музеї історії комп’ютерів у 1999 році.

У ході експерименту Інгліш та Енгельбарт випробували мишу разом з іншими вказівними пристроями, такими як світлове перо або джойстик. В результаті учасники експерименту дійшли висновку, що миша є найзручнішою.

Фото: SRI INTERNATIONAL