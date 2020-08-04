Як увійти у вузький коридор свободи і там втриматися?

Про одне з видань, включених автором у «Книжковий клуб»

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48) Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон. Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи.

Аджемоглу і Робінсон добре відомі своєю книгою «Чому нації занепадають?», де вони спробували відповісти на питання, що турбує всіх: чому одні країни багаті, а інші бідні? У новій книзі автори намагаються знайти відповідь на складніше питання: Чому в одних країнах є свобода, а в інших немає? Який шлях до свободи? Чому не всім вдається його пройти, а здобуту свободу не завжди вдається втримати? Це тим більше важливо, що, як автори вже довели, знайшовши ключ до свободи, в комплекті отримаєш ключі від добробуту і справедливості.

Складніше питання потребує складнішої моделі. Якщо в першій книзі була проста одномірна модель, то тепер запропонована двомірна — площина, на якій чітко видно вузький коридор до свободи. По один бік коридору — деспотична держава, по інший — бездержав’я або у формі безкінечної війни всіх проти всіх, або у формі жорсткої і деспотичної клітки суспільних норм, в якій переважна більшість людей почувається рабами.

Автори детально розглядають десятки прикладів, у тому числі шлях до свободи в європейському середньовіччі та китайський тисячолітній деспотизм, зразкову історію США та ризики втратити її надбання, падіння Німеччини у часи Райху та її швидке післявоєнне відновлення, різні шляхи пострадянських країн, державотворчі зусилля Пророка Мухаммада, появу і занепад демократії у середньовічних містах Північної Італії, «паперові» неспроможні держави Латинської Америки та африканські крайнощі, слабкість найбільшої у світі демократії — Індії — та багато інших.

Всі ці та інші історії вкладаються у декілька основоположних принципів, що пояснюють вдалі та невдалі спроби увійти у вузький коридор свободи і втриматися там. Нема простої формули свободи, революції не допомагають, успіх не гарантований, і кінець історії не настане. Коридор, а не двері — бо шлях до свободи довгий і складний, а збереження здобутої свободи вимагає постійних перегонів. З викладених принципів, між іншим, випливає, що саме має робити Україна на нинішньому етапі, аби увійти у коридор свободи. Свободу не дарують, її виборюють. Дізнайтеся, як саме.

Валерій Пекар

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