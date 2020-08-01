У Лондоні помер оскароносний режисер Алан Паркер

Оскароносний британський режисер Алан Вільям Паркер помер у п'ятницю, 31 липня, в південному Лондоні.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на New York Times, серу Алану було 76 років, коли він пішов з життя після тривалої боротьби з хворобою.

Паркер був номінований на "Оскар" за фільм «Опівнічний експрес» 1978 року, а через 10 років ще раз - за фільм «Міссісіпі у вогні». Він також мав дві номінації на "Оскар" за найкраще музичне і художнє оформлення.

Режисер також отримав нагороду за досягнення від Гільдії режисерів Великої Британії у 1998 році, а в лицарі його посвятили у 2002 році.

Паркер зняв багато інших відомих фільмів в різних стилях і жанрах. Фільм «Слава» 1980 року - мюзикл про середню школу виконавських мистецтв у Нью-Йорку. Кінострічка «Пташка» 1984 року зната за романом Вільяма Уортона, «Серце ангела» (1987) - нуар, а «Попіл Анжели» (1999) був заснований на популярній автобіографії Френка МакКорта.

Фото: Hollywood Pictures