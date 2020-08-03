3 серпня: народний календар і астровісник

Нині мовчазного Онуфрія; чи може ненадійне стати надійним і зустрічаймо повню у Водолії.

У церковному календарі сьогодні старозавітного пророка Єзекиїла і Онуфрія мовчазного, ченця Києво-Печерської лаври.

Пророк Єзекиїл належить до числа старозавітних «великих пророків» і йому належить авторство однієї з пророчих книг Біблії «Книги пророка Єзекиїла». Він жив за часів Вавилонського вигнання, коли в 587 році до н.е. Юдейське царство було завойоване вавилонським царем Навуходоносором ІІ, а значна частина населення Юдеї насильницьки переселена до Вавилонії. Пророк Єзекиїл надзвичайно цікава і видатна особистість. Пророкувати він почав приблизно в 30 років. Тоді ж цілком добровільно взяв на себе ряд випробувань – понад рік ходив і спав з чималою цеглиною, на якій було випалено ім’я Ізраїля, поголив голову, їв паляниці, виготовлені з коров’ячих кізяків тощо. Він рано став удівцем, тому в його будинку збиралися юдеї, які потребували на чужині підтримки і втіхи. Це стало своєрідним прообразом синагоги. А ще цей пророк відомий своїми надзвичайно яскравими і містичними видіннями і пророцтвами. Настільки загадковими, сповненими екзотичних символів, що Талмуд заборонив їхнє публічне тлумачення. Крім того, вони передували апокаліптичним пророцтвам Іоанна Богослова.

У сиву давнину працювати цього дня годилося якщо й не мовчки, то небагатослівно, творячи про себе молитву. З народних прикмет найбільш відомі такі: якщо стерня, ламаючись, тріщить – на дощ. Горобці літають зграйками – на суху і ясну погоду.

З іменинами вітайте Онуфрія, Івана, Онисима, Петра, Романа.

14-15 місячні дні, Місяць у Водолії. Повня! Під час повні народжується зазвичай найбільше дітей. Це – найліпший час для збору цілющих трав. Але, водночас, під час повні можливі кровотечі, загострення хронічних хвороб, особливо ж психічних. З’являється гранична імпульсивність у спілкуванні. Додайте сюди й те, що нині понеділок, і цей день тижня «керується» Місяцем, що в свою чергу, додає зайвий градус емоційної нестабільності. Сьогодні варто довірятися лише власній інтуїції. Надійне й перевірене може виявитись ненадійним, і навпаки.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1965 – +9,8, а найтеплішим у 1905 – +34,9.