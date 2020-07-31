31 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні останній день липня; кому молилися від подружньої зради і намагаймося бачити небесне в земному.

Прощаймося з липнем! Завтра – серпень – останній пароксизм сонячно-спекотного, вангогівського літа, затим осінь.

Нині в нас Іоанна Багатостраждального, ченця Києво-Печерської лаври ХІІ століття, прославленого в лику преподобних. Чим уславився цей святий? А тим, що боровся з «плотською неміччю» або з «блудною пристрастю». Біс блуду в православній чернечій традиції вважався одним із найлютіших… Молодим юнаком прийшов Іоанн у монастир, молився, постився, працював, але виявилось, що монахом він не став: його весь час переслідували видіння і сни сексуального характеру. Думки про секс були нав’язливими, відволікали від молитви, виснажували і фізично, і духовно. Можна сказати, що чернець досить тривалий час перебував у стані психоневрозу і депресії. Іоанн навіть носив на собі залізні вериги, щоби притлумити «поклик плоті» але це теж не надто допомагало – він все одно відчував «жало в плоті». Якось напередодні Великого посту він звелів замурувати себе по плечі в печері і в такому стані провів усю святу Чотиридесятницю. Лише після цього подвигу нав’язливі думки і фантазії припинилися. Нині нетлінні мощі святого знаходяться в Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. Цьому святому моляться всі, хто є сексуально залежним. Крім Іоанна Багатостраждального також просять допомоги у мучениці Фомаїди, Моїсея Угрина та Марії Єгипетської. У давнину на Слобожанщині жінки, чиї чоловіки надто часто «стрибали в гречку», замовляли в церкві молебень саме святому Іоанну Багатостраждальному. Чи допомагало? Бог зна…

З іменинами вітайте Івана.

11-12 місячні дні, ми за три дні від повні у Водолії. День, коли кожен із нас може відчути себе по-справжньому творінням Божим. Спробуйте бачити небесне в земному. Період візуальних астральних образів, концентрації на воді, очищення думок. Піддавайте емоції сумнівам, не довіряйте їм одразу, адже емоція позбавляє нас свободи волі. Ми віддаємося їй, наче на поталу. Гнів, смуток, навіть горе – ставтеся до них так само, як до вогню, який корисний тоді, коли жорстко контролюється, але перетворюється на руйнівну силу, якщо полишити його без контролю. Сни – особливо важкі та неприємні, сприймайте як провокацію, якій не треба довіряти.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1922 році: +9,9; а найтеплішим у 2005 - +34,7.