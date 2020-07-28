PinchukArtCentre відновив роботу після карантину

У вівторок, 28 липня, PinchukArtCentre відчинився для відвідувачів після перерви на карантин.

Про це повідомляється на сайті Фонду Віктора Пінчука.

“Поточна експозиція представлена роботами 20-ти номінантів конкурсу на здобуття Премії PinchukArtCentre – загальнонаціональної премії для українських художників віком до 35 років. Проєкт знайомить з новими й недавно створеними роботами художників та артколективів з усієї України. Виставка розташована на 3,4 та 5 поверхах PinchukArtCentre”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з метою запобігання поширенню епідемії артцентр дотримуватиметься спеціальних заходів безпеки. Наразі простір артцентру, включно з кафе на 6-му поверсі, можуть приймати обмежену кількість відвідувачів – до 100 осіб одночасно. Також тимчасово призупинено проведення екскурсій та публічних заходів.

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Графік роботи PinchukArtCentre залишається незмінним: вівторок - неділя з 12:00 до 21:00. Понеділок - вихідний. Вхід вільний.